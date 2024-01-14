В 2024 году возвращается индексация заработной платы — Finance.ua

В 2024 году возвращается индексация заработной платы
В 2024 году возобновляется право работников на проведение индексации заработной платы.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.
В 2023 году работодатели были освобождены от обязанности по начислению индексации заработной платы.
«Статьей 39 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2024 год“ от 09 ноября 2023 года № 3460-IX определено, что расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года», — сказано в сообщении.
То есть в 2024 году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется.
Повышение денежных доходов граждан в связи с индексацией осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен, публикуемый Госстатом не позднее 10 числа каждого месяца.
То есть базовым месяцем начисления индексации зарплаты будет декабрь 2023 года, поскольку начисление индексации возобновили с 1 января 2024 года. Если же в январе будет повышена заработная плата, то базовым месяцем будет считаться январь 2024 года.
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