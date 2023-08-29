В 2024 году Украина получит $394 млн помощи от Южной Кореи — Finance.ua
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В 2024 году Украина получит $394 млн помощи от Южной Кореи

Казна и Политика
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В 2024 году Украина получит $394 млн помощи от Южной Кореи
В 2024 году Украина получит $394 млн помощи от Южной Кореи
Во вторник, 29 августа 2023 года Южная Корея обнародовала финансовую помощь Украине на 2024 год в размере 520 млрд вон ($394 млн), что в 8 раз больше, чем в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи включает 130 млрд вон на восстановление, 260 млрд на гуманитарную помощь и еще 130 млрд вон через международные организации.
В июле президент Юн Сок Йоль объявил, что его страна обеспечит большой масштаб военных поставок в текущем году, не сообщая конкретных деталей.
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Во вторник Юн также объявил об увеличении официальной помощи Южной Корее на развитие стратегических территорий, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн до 2 трлн вон ($1,51 млрд).
Увеличение зарубежной помощи — это часть усилий, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти за рубеж и защитить национальные интересы, такие как цепочки поставок, и взять на себя ответственность в качестве ключевого члена мирового сообщества, заявили в Министерстве экономики и финансов Республики Корея.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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