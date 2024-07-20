В 2024 году таможенники выявили в три раза больше нарушений, чем в первом полугодии 2023 (инфографика) — Finance.ua

В 2024 году таможенники выявили в три раза больше нарушений, чем в первом полугодии 2023 (инфографика) Сегодня 13:09 — Казна и Политика

В 2024 году таможенники выявили в три раза больше нарушений, чем в первом полугодии 2023 (инфографика)

За первое полугодие 2024 года работы таможни Государственная таможенная служба выявила нарушений таможенных правил на 13,4 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможни.

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Сумма увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сообщается, что по 1407 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн ​​грн.

В частности:

промышленных товаров на 148 млн грн;

продовольственных товаров на 32 млн грн;

транспортных средств на 35 млн грн;

валюты на 1,6 млн грн.

В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в частности, заведенных в предыдущих периодах, таможни выписали штрафов на 39 млн грн, взыскали штрафов — на 41 млн грн.

Также в сообщении добавляют, что на рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о нарушении таможенных правил на 11 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в частности, заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1 млрд грн.

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