В 2024 году мы будем не готовы: Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда Украина сможет стать членом Евросоюза — Finance.ua

В 2024 году мы будем не готовы: Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда Украина сможет стать членом Евросоюза Сегодня 12:48 — Казна и Политика

В 2024 году мы будем не готовы: Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда Украина сможет стать членом Евросоюза

В 2024 году Украина все еще не будет готова стать страной-членом Европейского Союза (ЕС), несмотря на заявления премьера Дениса Шмыгаля. В большинстве государств период между кандидатством и членством в блоке составлял в среднем 7 лет, поэтому Украине тоже следует рассчитывать на такой промежуток времени.

Об этом рассказала народный депутат («Европейская солидарность»), глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью Обозреватель TV

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«Что касается сроков окончательного вступления, это будет зависеть от большого количества факторов, но точно не произойдет, как это заявил глава украинского правительства, рассказывая, что в 2024 году мы вступим в Европейский Союз. Я считаю, что это даже будет вредно для Украины — вступить так быстро в ЕС, потому что мы не будем готовы и не защитим все главные элементы нашей экономики. В среднем, если ориентироваться на средний показатель между кандидатством и членством, это занимало в разных странах около 7 лет. Сможем раньше? Прекрасно! Но я думаю, что нужно ориентироваться на такой период времени», — сказала депутат.

По словам Климпуш-Цинцадзе, делать какие-то прогнозы по срокам очень сложно, поскольку это зависит от многих факторов.

«Мы как Украина заинтересованы в том, чтобы максимально воспользоваться сегодняшней преданностью в деле поддержки Еврокомиссией, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен. Такой же преданностью руководителя Европейского совета Шарля Мишеля. И этот политический момент будет продолжаться до середины 2024 года, когда все уже там зайдут в полный электоральный цикл на уровне европейских структур. Мне кажется, вот это — время, то окно возможностей, когда можно быстро выполнять наши задачи и настаивать на открытых переговорах о членстве», — подытожила нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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