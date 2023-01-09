В 2023 году Украина должна уплатить свыше 122 млрд гривен внешнего долга — Finance.ua

В 2023 году Украина должна уплатить свыше 122 млрд гривен внешнего долга Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В 2023 году Украина должна уплатить свыше 122 млрд гривен внешнего долга

В этом году государство должно уплатить более 122 млрд гривен по внешнему долгу, платежи по внутреннему долгу составляют 536 млрд гривен.

Ведомство обнародовало прогнозы в начале 2023 года. Большинство из суммы внешнего долга приходится на погашение займов, предоставленных международными финансовыми организациями — почти 97,5 млрд гривен. Остальные — это коммерческие и официальные займы, которые в общей сложности составляют более 24 млрд гривен.

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Кроме того, согласно прогнозу Минфина, за год государство должно выплатить около 536 млрд гривен по внутреннему долгу. Перечень платежей содержит обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который обойдется бюджету более чем в 203 млрд гривен, и кредитов НБУ — 80 млн гривен.

Также в течение 2023 года государство погасит более 332 млрд гривен по самим ОВГЗ и 13 млн гривен кредитов НБУ.

Напомним, в течение ІІІ квартала 2022 года валовой внешний долг Украины уменьшился на 4,3 млрд долларов до 124,2 млрд долларов. По сравнению с началом года долг снизился на 5,5 млрд долларов.

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