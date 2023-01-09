В 2022 году внутренним переселенцам было выдано 336 льготных кредитов на покупку квартир — Finance.ua

В 2022 году внутренним переселенцам было выдано 336 льготных кредитов на покупку квартир Сегодня 09:12 — Личные финансы

В 2022 году внутренним переселенцам было выдано 336 льготных кредитов на покупку квартир

Семьи среди внутренне перемещенных лиц уже получили 572 льготных ипотечных кредита на приобретение жилья, из них 336 — выдано в 2022 году по результатам 9 независимых отборов. Общая сумма выданных кредитов составляет более 766 млн гривен. Об этом сообщили в Кабмине.

О программе

Предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежьжилья. Так, программа «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» стартовала в 2021 году, была приостановлена с началом полномасштабного вторжения россии и возобновилась в августе 2022 года.

В 2022 году был выдан юбилейный — 500-й кредит. Его оформила молодая семья из Севастополя. Возможность приобрести квартиру в столице на наиболее выгодных условиях в Украине семья получила по результатам одного из независимых отборов.

Условия ипотеки. Осенью 2022 года Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и расширило возможности участия в программе обеспечения жильем внутренних переселенцев.

Кредиты предоставляются сроком до 30 лет (ранее 20 лет) под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья 52,5 кв. м на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 кв. м на каждого последующего члена семьи.

Также граждане получили возможность выбирать себе жилье, которое реконструировано не более чем 35 лет назад (ранее 25 лет).

Кроме того, право на участие в программе появилось у лиц, имеющих жилье на территории громад, где ведутся военные действия или которые находятся во временной оккупации.

Где подать заявку? Зарегистрироваться для участия в программе можно Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал «Дія» или в региональных управлениях Госмолодежьжилья.

Напомним, проект финансируется за счет гранта Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления KfW.

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