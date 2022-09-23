В 2022 году на больничные и декретные пособия потратили около 10 миллиардов гривен — Finance.ua
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В 2022 году на больничные и декретные пособия потратили около 10 миллиардов гривен

Казна и Политика
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В 2022 году на больничные и декретные пособия потратили около 10 миллиардов гривен
В 2022 году на больничные и декретные пособия потратили около 10 миллиардов гривен
За январь-август 2022 года за выплатами согласно общеобязательному государственному социальному страхованию обратились более 1,75 миллиона украинцев. Для них было начислено материальное обеспечение (в том числе больничные и декретные пособия) на сумму почти 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.
Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).
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Напомним, несмотря на военное положение, размер пособий от Фонда социального страхования Украины продолжает расти. Так, выплаты ФССУ за каждый день пребывания на больничном выросли на 15,9% и сегодня составляют в среднем 428,37 гривны/день.
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По материалам:
Finance.ua
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