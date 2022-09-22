В Украине хотят привязать срок выплаты пособия по безработице к страховому стажу — Finance.ua

В Украине хотят привязать срок выплаты пособия по безработице к страховому стажу Сегодня 15:00

В Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект № 6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в частности молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда.

Одно из новшеств состоит в том, что теперь срок выплаты пособия по безработице будет привязываться к страховому стажу безработного, пишет Суд.

Принятым законом определено, что продолжительность выплаты пособия по безработице определяется в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней.

И только если страховой стаж безработного превышает 30 лет, он может получить пособие по безработице в течение 360 дней.

На данный момент общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц, указанных в части второй статьи 6 настоящего Закона и абзаце третьем части четвертой статьи 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц», — 180 календарных дней.

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На пенсии По материалам:

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