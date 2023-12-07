УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных — Finance.ua

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УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных

Личные финансы
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УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных
УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных
Укрзализныця запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих. Он уже доступен на портале. Поэтому в случае отсутствия билетов в продаже забронировать их военнослужащие могут онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили. Верим, что это позволит упростить жизнь тем, кому мы обязаны свободой и жизнью», — сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
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Оставить заявку на портале можно не позднее чем за 6 часов до отправки поезда. После этого на указанный заказчиком e-mail придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда, предъявив военный билет или удостоверение офицера.
Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.
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Военнослужащие могут бронировать билеты как для себя, так и для побратимов, с которыми вместе собираются в путь.

Справка Finance.ua:

  • ранее военнослужащие бронировали билеты через военного коменданта. Необходимо было сначала совершить личный визит к военному коменданту, а затем на вокзал, чтобы выкупить билет.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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