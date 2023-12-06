УЗ повышает стоимость билетов на некоторые международные рейсы — Finance.ua

УЗ повышает стоимость билетов на некоторые международные рейсы Сегодня 11:15 — Личные финансы

УЗ повышает стоимость билетов на некоторые международные рейсы

«Укрзализныця» объявила, что уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также «Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек

«Укрзализныця уменьшает скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Это позволит продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Потери компании

В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока Укрзализныця применяла скидки фактически на все международные пассажирские рейсы.

«Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно убытки от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн. Изменение тарифов позволит Укрзализныце удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая активно продолжается даже во время широкомасштабного вторжения», — объясняют в УЗ.

Как изменятся цены на билеты

На 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев — Варшава — Киев. Но при этом будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом: на поезда из Днепра — в пределах 4−11%, из Харькова — 17−48%, из Киева — 15−47%.

Также в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль.

На проезд в Интерсити+ Киев — Перемышль — Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса — Перемышль — Одесса — в диапазоне 37−49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт. Кроме того, пока не повышают тарифы на социально важные пригородные перевозки.

Читайте также «Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену

«Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и самым убыточным для Укрзализныци. Также компания продолжит организовывать и дальше бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов», — пояснили в компании.

Когда начнут действовать новые тарифы

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов — с 10 декабря 2023 года.

До указанной даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену. Железная дорога остается стратегической и общедоступной логистической артерией для украинцев во всех свободных регионах.

Напомним, чешский частный оператор RegioJet планирует обслуживать Украину с начала января 2024 года ночным рейсом из Праги в Чоп через пограничный пункт Чьерна-над-Тиссоу в Словакии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.