«Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену — Finance.ua

«Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену Сегодня 13:30 — Личные финансы

«Укрзализныця» запустила новый маршрут в Будапешт и Вену

С 10 декабря «Укрзалізниця» запускает новый прямой поезд № 143/146 Вена — Чоп — Вена, который на станции Чоп будет «подвязан» под пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Более того — сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса № 367/368 Луцк — Ровно — Чоп — Ужгород», — отметили в компании.

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Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов — Чоп) пассажир будет проводить в спальных вагонах Укрзализныци, а дневной сегмент (Чоп — Будапешт — Вена) — в сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составит около 2500 грн.

Расписание движения:

Отправление поезда из Киева под № 745 ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под № 368), Львов 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд № 146 Чоп — Вена, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт — Келети 14:20 — 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20.

На обратном пути поезд № 143 Вена — Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт — Келети 13:19 — 13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд № 367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18 — 06:20, прибытие в Киев в 13:12 (Ровно 09:51, Луцк 11:30).

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов, а на сегмент Вена — Чоп — Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах Укрзализныци или Австрии.

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