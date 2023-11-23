Укрзализныця добавила новые рейсы в горы — Finance.ua

Укрзализныця добавила новые рейсы в горы Сегодня 17:45 — Личные финансы

Укрзализныця добавила новые рейсы в горы

«Укрзализныця» планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу с 10 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Какие рейсы получат улучшения:

№ 193/192 Кривой Рог — Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами.

№ 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

№ 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Ивано-Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой.

№ 345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском.

№ 28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением.

№ 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.

Напомним, «Укрзалізниця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

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