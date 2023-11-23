Укрзализныця добавила новые рейсы в горы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця добавила новые рейсы в горы

Личные финансы
2
Укрзализныця добавила новые рейсы в горы
Укрзализныця добавила новые рейсы в горы
«Укрзализныця» планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу с 10 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Какие рейсы получат улучшения:
  • № 193/192 Кривой Рог — Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами.
  • № 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.
  • № 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Ивано-Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой.
  • № 345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском.
  • № 28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением.
  • № 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.
Напомним, «Укрзалізниця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.