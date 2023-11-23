Укрзализныця добавила новые рейсы в горы — Finance.ua

Укрзализныця добавила новые рейсы в горы
«Укрзализныця» планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу с 10 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Какие рейсы получат улучшения:
- № 193/192 Кривой Рог — Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами.
- № 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.
- № 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Ивано-Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой.
- № 345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском.
- № 28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славским и Закарпатьем новым дневным сообщением.
- № 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славским, Мукачево и Чопом.
Напомним, «Укрзалізниця» презентовала новый график движения поездов на 2024 год, в котором назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.
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