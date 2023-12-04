Коли запустять прямий потяг з Праги до Чопа — RegioJet (опитування) — Finance.ua
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Коли запустять прямий потяг з Праги до Чопа — RegioJet (опитування)

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Коли запустять прямий потяг з Праги до Чопа — RegioJet (опитування)
Коли запустять прямий потяг з Праги до Чопа — RegioJet (опитування)
Чеський приватний оператор RegioJet планує обслуговувати Україну з початку січня 2024 року нічним рейсом з Праги до Чопа через прикордонний пункт Чорна-над-Тісоу у Словаччині.
Про це йдеться в повідомленні railjournal.com.
Нова лінія використовуватиме 37-кілометрову колію стандартної колії, яка пролягає від кордону до Чопа та далі до Мукачева в Україні.
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Розклад

Потяги відправлятимуться з головного залізничного вокзалу Праги о 21.38 і прибуватимуть у Чоп о 10.35, зворотно відправлятимуться з Чопа о 17.30 і прибудуть до Праги о 05.07.
Сполучення з Чопом спочатку здійснюватиметься поїздом із трьох вагонів, який вміщуватиме 140 пасажирів, 80 — у спальних місцях і 60 — у сидячих. Між Прагою та Кошице у Словаччині потяг буде доставлятися щоденним рейсом RegioJet Praha — Кошице — Гуменне.
Оскільки RegioJet не має ліцензії на діяльність в Україні, нова послуга надаватиметься спільно з Українською залізницею (УЗ), а RegioJet сплачуватиме за доступ до колії департаменту управління інфраструктурою УЗ. У розкладі на 2024 рік, який набуде чинності 10 грудня, планується забезпечити сполучення з внутрішнім сполученням УЗ у Чопі.
RegioJet також планує з'єднати Україну залізницею з іншими столицями Центральної Європи.

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У поєднанні з УЗ сполучення з Берліном здійснюватиметься через прикордонний пункт у Перемишлі в Польщі, але це потребуватиме додаткових інвестицій у інфраструктуру та, бажано, розширення колії 1435 мм до Львова в Україні.
За словами чеського оператора, потрібні значні інвестиції для розміщення довших поїздів і обслуговування більшої кількості пасажирів на станції Мостиська II в Україні, подвоївши пропускну спроможність цього прикордонного переходу, який Regiojet розглядає як головні ворота в Україну та її столицю Київ.
Надаючи свої нові послуги виключно на комерційній основі, RegioJet не буде єдиним пасажирським оператором на маршрутах колії 1435 мм в Україну. Словацький національний оператор ZSSK здійснює рейси до Чопа та Мукачева двічі на день, а Угорська державна залізниця (MÁV) курсує до восьми пар поїздів на день із Загоні до Чопа.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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