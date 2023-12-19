УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками — Finance.ua

УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками Сегодня 11:43 — Личные финансы

УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками

«Укрзализныця» с 20 декабря запускает в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

«Как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы объединить максимально удобным сообщением с использованием обновленного и современного подвижного состава большой город с его пригородами и городами-сателлитами», — говорится в сообщении.

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В компании объяснили, что на первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр — Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Расписание и маршрут

Поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10. Обратно, из Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Время в пути по обоим направлениям от начальной до конечной станции будет составлять примерно 40 минут, а стоимость — от 12 до 18 гривен.

При этом по маршруту будут курсировать восстановленные на мощностях УЗ электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а также портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Билеты на поезда доступны в чат-боте Укрзализныци.

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