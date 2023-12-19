УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками

Личные финансы
1
УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками
УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками
«Укрзализныця» с 20 декабря запускает в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
«Как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы объединить максимально удобным сообщением с использованием обновленного и современного подвижного состава большой город с его пригородами и городами-сателлитами», — говорится в сообщении.
Читайте также
В компании объяснили, что на первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр — Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Расписание и маршрут

Поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10. Обратно, из Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.
Время в пути по обоим направлениям от начальной до конечной станции будет составлять примерно 40 минут, а стоимость — от 12 до 18 гривен.
УЗ запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками
При этом по маршруту будут курсировать восстановленные на мощностях УЗ электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а также портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.
Билеты на поезда доступны в чат-боте Укрзализныци.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.