УЗ назначила дополнительный двухэтажный поезд Интерсити+ из Киева во Львов — Finance.ua

УЗ назначила дополнительный двухэтажный поезд Интерсити+ из Киева во Львов Сегодня 12:39 — Личные финансы

УЗ назначила дополнительный двухэтажный поезд Интерсити+ из Киева во Львов

«Укрзализныця» запустила дополнительный маршрут Интерсити+ № 741/742, который объединяет Киев и Львов. Двухэтажный поезд Skoda будет обслуживать маршрут в период пиковых дней и праздничных выходных.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание и маршрут

из Киева поезд будет отправляться 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58, с прибытием во Львов в 20:56;

из Львова поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05, с прибытием в Киев в 14:10.



Пассажиры смогут пересесть во Львове с варшавского рейса через Рава-Русскую.

Кроме того, на время назначения Интерсити+ поезд № 729/730 из сидячих вагонов изменит график движения до Черкасс.

Также запускается дополнительный поезд № 159/160 Киев — Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24, прибывая в Трускавец в 19:35. В обратном направлении поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26, прибывая в Киев в 18:44.

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