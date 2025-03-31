УЗ восстановила еще две функции в приложении после хакерской атаки — Finance.ua
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УЗ восстановила еще две функции в приложении после хакерской атаки

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УЗ восстановила еще две функции в приложении после хакерской атаки
УЗ восстановила еще две функции в приложении после хакерской атаки
«Укрзализныця» восстановила еще две функции в своем приложении после масштабной кибератаки: теперь пользователи снова могут оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью и смотреть онлайн-таблицу с вокзалов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Приложение „Укрзализныци“ продолжает восстанавливать важный функционал: сейчас снова можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а еще в вашем смартфоне вновь доступны онлайн-табло всех ключевых вокзалов», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что верификация с «Дія.Підпис», мониторинг с автовыкупом, льготы для студентов и возвращение «обнимашек» находятся в активной работе.

Если пропали билеты на международные рейсы

Также в УЗ дали советы, как действовать пассажирам, у которых пропали билеты на международные поезда (в том числе на поезда формирования иностранных железных дорог) после кибератак.
  • Если билет на международный поезд был приобретен с 27 марта, советуют подождать 5−10 минут и проверить почту и папку «спам». Если билета нет, нужно написать о данной проблеме в форму обратной связи в приложении «Укрзализныци», там проверят информацию и предоставят обратную связь (предоставят билет или вернут средства).
  • Если билет был приобретен до кибератаки (до 22 марта), работники по состоянию на данный момент их не видят и не могут продублировать/восстановить/отправить). Поэтому, если на почте и в папке «спам» нет билета в формате PDF, то следует действовать по следующему алгоритму:
— 1. Приобрести новый билет, если есть свободные места в приложении и на сайте или кассах продаж (в кассах международные билеты продаются за двое суток до рейса). Если билет куплен онлайн — желательно сразу его распечатать (особенно для поездок в Венгрию и Австрию, где это обязательное требование).
2. Если удалось выполнить первый пункт — заполнить форму на возврат средств за утраченный билет, к которому нет доступа. Для этого нужно <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNjLVJFVXZxUlRrZHdaN2JzME53bHg2dDhYaFMyQmxiNERUZGxybjNWekhzazFpVVEvdmlld2Zvcm0/ZmJjbGlkPUl3WlhoMGJnTmhaVzBDTVRBQUFSMXNILTFiTGN6OUxOVGZ2UDIyUGpwR1ZpTzc4S1JhUkpxQWNJTkdNdG80LTh0eDlnb1doTlFTU3pBX2FlbV91LWdVOU1wVVlDa0lDWlpQVzBBa0JnIg===>заполнить форму, приложив квитанции его оплаты. Важно: возврат возможен не позднее чем за час до отправления поезда. После проверки данных деньги за возврат международного билета вернутся на вашу карту в течение срока до 180 суток.
— 3. Посадка по квитанции об оплате:
Если нет возможности приобрести новый билет при отсутствии свободных мест или возможности выбрать рейсы с пересадкой или выбрать другую дату поездки, специалисты УЗ рекомендуют совершать посадку в поезд с квитанцией об оплате.
«В поездах формирования Укрзализныци подходите с квитанцией об оплате (или скрин-билетом или QR-кодом (и его скрином), где отображена краткая информация о поездке) к начальнику поезда, вас заберут на борт и индентифицируют данные вашего билета с реестром справки у начальника поезда и предоставят место, которое вы приобрели», — говорится в сообщении.
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Важно: на международные поезда как формирования Укрзализныци, так и иностранных железных дорог, по правилам международного железнодорожного сообщения (соглашение о международном пассажирском сообщении) посадка осуществляется только по оригинальному билету. Однако в УЗ говорят, что предупредили коллег о форс-мажоре.
«Учитывая то, что мы предупредили коллег о форс-мажоре, к сожалению, существует риск, что в Венгрии, Австрии, Словакии, Польше или Молдове вас могут оштрафовать работники контроля их железных дорог из-за отсутствия надлежащего проездного документа несмотря на наше предупреждение. В зоне наивысшего риска — Венгрия и Австрия, в зоне минимального риска — Словакия, Польша, Молдова. В таком случае следует предупредить, что штраф можно обжаловать пассажиром, подав претензию железнодорожному оператору соответствующей страны с копией квитанции о штрафе и объяснении вашей ситуации, параллельно предоставив подробную информацию нам, которую мы продублируем коллегам», — отмечается в сообщении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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