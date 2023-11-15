УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов — Finance.ua
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УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов

Личные финансы
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УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов
УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов
С 15 ноября в Украине запустили еще восемь поездов, оборудованных женскими купе.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Теперь женские купе доступны на маршрутах:
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог;
  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • №¾ Запорожье — Ужгород;
  • № 26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).
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В «Укрзализныце» подчеркнули, что у женских купе самая высокая заполненность — более 80%.
Кроме того, пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании — 83%.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» запустила продажу билетов в женские купе еще в июне 2023 года;
  • известно, что места в таких купе будут маркироваться в приложении, а посадка в таких купе доступна только женщинам и детям до 5 лет включительно;
  • стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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