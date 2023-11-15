УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов — Finance.ua

УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов Сегодня 16:34 — Личные финансы

УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов

С 15 ноября в Украине запустили еще восемь поездов, оборудованных женскими купе.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Теперь женские купе доступны на маршрутах:

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог;

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№¾ Запорожье — Ужгород;

№ 26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

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В «Укрзализныце» подчеркнули, что у женских купе самая высокая заполненность — более 80%.

Кроме того, пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании — 83%.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» запустила продажу билетов в женские купе еще в июне 2023 года;

известно, что места в таких купе будут маркироваться в приложении, а посадка в таких купе доступна только женщинам и детям до 5 лет включительно;

стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.



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