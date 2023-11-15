УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов — Finance.ua

УЗ увеличила количество поездов с женскими купе: список рейсов
С 15 ноября в Украине запустили еще восемь поездов, оборудованных женскими купе.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Теперь женские купе доступны на маршрутах:
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 75/76 Киев — Кривой Рог;
- № 15/16 Харьков — Ясиня;
- № 17/18 Харьков — Ужгород;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- №¾ Запорожье — Ужгород;
- № 26/236 Одесса — Рахов (через ремонт колеи в Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).
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В «Укрзализныце» подчеркнули, что у женских купе самая высокая заполненность — более 80%.
Кроме того, пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом компании — 83%.
Справка Finance.ua:
- «Укрзализныця» запустила продажу билетов в женские купе еще в июне 2023 года;
- известно, что места в таких купе будут маркироваться в приложении, а посадка в таких купе доступна только женщинам и детям до 5 лет включительно;
- стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.
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