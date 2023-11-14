«Укрзализныця» изменила новый маршрут в Варшаву — Finance.ua

«Укрзализныця» изменила новый маршрут в Варшаву Сегодня 16:14 — Личные финансы

«Укрзализныця» изменила новый маршрут в Варшаву

«Укрзализныця» продлила новый маршрут в Варшаву, теперь с 14 ноября на украинской территории пассажиры смогут доехать до Черновцов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Что изменилось?

Ранее пассажиры могли ехать поездом из Коломыи во Львов, а на пограничной станции Рава-Русская пересаживались на польский поезд.

Новый вариант маршрута позволяет пассажирам начинать или завершать варшавский маршрут из Черновцов.



Новый маршрут. Так, поезд № 868/867 в экспериментальном режиме будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Раву-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

Он будет следовать через станции Снятин, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Раву-Русскую в 9:58. Там будет происходить пересадка на поезд польского перевозчика SKPL, прибывающий в Варшаву в 17:18.

Из Равы-Русской в ​​обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.

Также назначены дополнительные рейсы из Черновцов в Рава-Русскую через Ивано-Франковск и Львов. Поезд № 866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Раву-Русскую в 22:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Купить билеты на все рейсы можно в приложении «Укрзализныци», на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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