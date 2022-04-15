УЗ с 20 апреля назначает еще один Интерсити+ из Киева в Перемышль — Finance.ua

«Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43», — говорится в сообщении.
На станции Перемышль будет возможность пересесть на поезда в Краков, Берлин и Прагу:
05:50 — поезд Перемышль — Краков;
07:07 — поезд Перемышль — Берлин;
07:22 — поезд Перемышль — Прага.
Билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к таким группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет и мужчины с 18 до 60 лет с инвалидностью.
Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, следует получить бесплатный билет в кассе по предъявлению загранпаспорта гражданина Украины, либо проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, либо уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.