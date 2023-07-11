УЗ назначает поезд Интерсити+ из Киева в Харьков — Finance.ua
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УЗ назначает поезд Интерсити+ из Киева в Харьков

Личные финансы
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УЗ назначает поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ назначает поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
«Укрзализныця» объявила, что с 16 июля назначает поезд Интерсити+ № 720/719 по маршруту Киев — Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Одно из наиболее популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem. Поезд № 720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. В обратном направлении из Харькова поезд № 719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56», — рассказали в УЗ.
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При этом с 19 июля расписание поезда будет несколько скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.
Билеты на поезд уже доступны в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Стоимость билетов на момент написания новости составляет 834,96 грн в сидячем вагоне первого класса и 489,70 грн в сидячем вагоне второго класса.
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По материалам:
Finance.ua
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