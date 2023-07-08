Как вернуть билеты на поезда «Укрзализныци» и получить полную компенсацию — Finance.ua

Как вернуть билеты на поезда «Укрзализныци» и получить полную компенсацию Сегодня 09:21 — Личные финансы

Как вернуть билеты на поезда «Укрзализныци» и получить полную компенсацию

Случается, что поездка по железной дороге по определенным причинам срывается, и нужно сдавать билет. Правила перевозок поездами на Украине предусматривают такую ​​возможность. Пассажиру возвращают почти всю стоимость проездного документа. Но в нормах, регулирующих возврат платежей, есть свои особенности, о которых не все пассажиры знают.

Что нужно знать о возвраnt билетов «Укрзализныце», сколько денег при этом вам вернут и с какими трудностями можно столкнуться — читайте дальше.

Когда возвращают большую часть средств за билеты

В целом железная дорога предоставляет услуги по перевозке и подпадает под действие Закона «О защите прав потребителей». Это означает, что поставщик услуг должен осуществить возврат средств за услугу, которой не воспользовался потребитель, говорит Олег Васильев.

«Например, авиакомпании практикуют продажу билетов эконом-класса, которые сгорают в случае отказа от поездки. Это особенности маркетинга и пассажиров предупреждают заранее. „Укрзализныця“ не практикует такую ​​систему, поэтому принимает к возврату все билеты», — говорит он.

В каких случаях пассажир может сдать билет и получить большую часть средств или половину:

Если билет возвращается не позднее 24 часов до отправления поезда, пассажир получает полную стоимость билета и плацкарты. Но железная дорога удержит комиссионный сбор за услугу возврата. К примеру, в мобильном приложении эта сумма составляет 60 грн. В случае возврата билета от 24 до 6 часов до отправления поезда выплачивается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. Если до отправления поезда остается 6 часов и меньше, пассажиру выплачивается только стоимость билета.

Если возвращаете билет после отправки поезда

В случае возврата полностью неиспользованных проездных документов, в том числе не позднее 1 часа с момента отправления поезда, обязательному возврату подлежит сумма страхового сбора, включая как стоимость билета, так и стоимость плацкарты.

«Пассажир, который не смог отправиться в поездку по болезни или несчастному случаю и возвращает билет позже 1 часа после отправления поезда, пишет заявление на адрес перевозчика и добавляет проездные документы и документы, подтверждающие болезнь или несчастный случай. При этом пассажиру возвращается стоимость билета с вычетом стоимости услуги за возврат билета. Стоимость плацкарты не возвращается», — говорит специалист.

Возврат билетов при отмене или опоздании рейса

Пассажирам также следует знать о случаях, когда железная дорога должна вернуть 100% от суммы, уплаченной за билет, без удержания комиссионных сборов:

если поезд опоздал на станцию ​​отправления более чем на один час;

если железная дорога официально отменила рейс на приобретенный билет;

если поезд опоздал и пассажир не успел на пересадку транзитной станцией.

В случае перерыва в движении поездов независимо от причины и отказа пассажира от продолжения поездки, станция, на которой пассажир задержался из-за перерыва, обязана вернуть полную стоимость проездных документов от станции отправления.

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