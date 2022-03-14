Усыновление в условиях военного положения: как помочь ребенку правильно — разъяснения Минсоцполитики

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Как сообщают в Министерстве юстиции, в последнее время средства массовой информации и социальные сети активно распространяют призывы срочно усыновить детей, лишившихся родителей в результате войны России против Украины, а также детей, которые проживали в заведениях институционного ухода рядом с местами активных боевых действий и потому были эвакуированы в более безопасные регионы Украины и за границу.

Министерство социальной политики видит в таких действиях риски мошенничества, нарушение прав детей и распространение недостоверной информации.

Минюст призывает не подыгрывать мошенникам, не поддаваться спекуляциям на эмоциях и руководствоваться исключительно лучшими интересами ребенка, которые обеспечиваются действующими нормами законодательства, регулирующими вопросы усыновления.

Моменты, которые следует знать о национальном усыновлении (усыновлении гражданами Украины).

В первую очередь, необходимо принять исчерпывающие меры для реализации права ребенка на воспитание родителями или другими родственниками. Это принципиально важно для обеспечения лучших интересов ребенка. Поэтому при рассмотрении вопроса об усыновлении службы по делам детей:

• проверяют все обстоятельства в отношении родителей ребенка,

• устанавливают, может ли быть ребенок усыновлен,

• выясняют, есть ли у ребенка другие родственники и могут ли они заботиться о ребенке,

• обеспечивают приоритетную возможность воспитывать ребенка родственникам.

Во время военного положения нельзя изменять или упрощать процедуру усыновления. В условиях, когда часто трудно найти документы, установить реальную ситуацию с родителями ребенка возрастают риски нарушения его прав. Поэтому, чтобы избежать ошибок и обеспечить лучшие интересы каждого ребенка, оказывать помощь детям, оказавшимся без родителей, необходимо с обязательным обращением к специалистам — в службу по делам детей.

В соответствии с Семейным Кодексом Украины усыновление — это принятие усыновителем в свою семью ребенка на правах дочери или сына, которое осуществляется на основании решения суда. Это единственная форма семейного воспитания, при которой ребенок полностью теряет связи со своей биологической семьей.

Также напоминаем, что любое фото или видео с лицом ребенка, опубликованное без согласия его законных представителей, является нарушением законодательства и права ребенка на уважение к личной и семейной жизни.

Если Вы хотите усыновить ребенка, просим обратить внимание на ключевые аспекты законодательства, которые нужно неукоснительно соблюдать:

Какого ребенка можно усыновить. Усыновить можно ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, ребенка, нотариальное согласие на усыновление которого предоставили его родители и который в обязательном порядке состоит на учете по усыновлению. Этот учет ведется службами по делам детей и Национальной социальной сервисной службой. Дети, которые сиротеют в связи с военными действиями, еще не состоят на учете по усыновлению. Следовательно, начать процедуру их усыновления невозможно. Если у ребенка есть братья и сестры, их запрещено разъединять — дети должны быть усыновлены вместе в одну семью.

Кто может усыновить ребенка. Преимущественное право на усыновление ребенка имеют его родственники. Лица, желающие усыновить ребенка, должны в обязательном порядке обратиться в службу по делам детей по месту своего проживания. Они должны собрать необходимые документы и пройти обучение, доказать, что отвечают требованиям усыновления и стать на учет кандидатов в усыновители (его также ведут службы по делам детей). Только после этого можно начинать процедуру усыновления.

Вы можете обратиться в службу по делам детей. В Украине предусмотрены разные формы временного принятия детей к себе в семью, пока не будут найдены их родители или другие родственники.

Ребенок, оставшийся без родительской опеки, может быть устроен службой по делам детей в семью родственников, знакомых, а также в семью патронатного воспитателя.

Дети, которые уже получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, могут быть устроены под опеку, попечительство, в приемную семью или детский дом семейного типа.

Для того чтобы получить профессиональную консультацию по вопросам усыновления или временного принятия ребенка в свою семью, рекомендуем обращаться исключительно в службы по делам детей по месту своего проживания (нахождения) или в Национальную социальную сервисную службу.

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