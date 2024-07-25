Устойчивость валютного рынка восстановлена ​​и не вызывает вопросов — глава НБУ Сегодня 16:11 — Валюта

Устойчивость валютного рынка восстановлена ​​и не вызывает вопросов — глава НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о восстановлении устойчивости валютного рынка и намерении центробанка ее поддерживать.

«Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена ​​и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов», — сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

«Национальный банк четко отмечал, что будет присутствовать на валютном рынке и соответствующим образом реагировать на любые деструктивные факторы и чрезмерную волатильность», — добавил Пышный.

Как сообщалось, на прошлой неделе официальный курс гривны упал до нового минимума — 41,4912 грн/$1. С учетом этого с начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 9,2%, или на 3,49 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости — на 13,4%, или на 4, 93 грн.

Однако на этой неделе НБУ повысил его до 41,2174 грн/$1, а его справочное значение к 12:00 четверга составило 41,1836 грн/$1. В результате с начала июля официальный курс гривны упал на 1,9% или на 76 коп., тогда как в июне его снижение замедлилось до 3 коп. после ослабления в мае на 90 коп.

Что говорят о падении гривны

Нацбанк в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» 18 июля заявил об обеспокоенности темпами ослабления гривны в течение последних недель и готовности «принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимые для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности».

Регулятор связал текущее ослабление курса гривны с расширением чистого спроса в течение последних двух месяцев под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спросе на валюту, майской валютной либерализацией, а также временным уменьшением предложения валюты аграрным сектором. Последний фактор в НБУ объяснил исчерпанием прошлогоднего урожая и тем, что по ходатайству Кабмина увеличили предельный срок возврата аграрной экспортной выручки до 120 дней, ранее уменьшенный со 180 до 90 дней.

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В то же время НБУ отметил наличие всех предпосылок для обеспечения устойчивости валютного рынка.

«В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп. Также скоро активизируется поступление международной помощи от наших партнеров: если в первом полугодии Украина получила около $14 млрд, то прогноз на вторую половину года составляет $24 млрд», — сообщил НБУ.

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hromadske По материалам:

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