«Установите новое приложение вашего банка»: киберполиция предостерегла украинцев от новой мошеннической схемы — Finance.ua

«Установите новое приложение вашего банка»: киберполиция предостерегла украинцев от новой мошеннической схемы
Украинцы стали получать звонки и сообщения от мошенников, выдающих себя за сотрудников банков. Злоумышленники утверждают, что старое мобильное приложение больше не работает и предлагают загрузить новое.
Об этом сообщили в Киберполиции.
Читайте также
«Затем мошенники отправляют фишинговые ссылки на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом аферисты получают авторизационные данные клиентов банка», — говорится в сообщении.
Далее злоумышленники убеждают потерпевших назвать комбинацию символов, поступивших в SMS-сообщениях или звонках от настоящей службы поддержки банка, благодаря чему получают доступ к интернет-банкингу граждан и похищают средства.
В Киберполиции обратились к населению с просьбой не верить подобным сообщениям и ни в коем случае не разглашать третьим лицам коды из SMS от банков.
Читайте также
Обратите внимание, что сотрудники банковских учреждений никогда не требуют подобную информацию у клиентов.
«Если вы получили якобы от банка уведомление о необходимости совершения определенных действий, лучше самостоятельно перезвоните в службу поддержки и убедитесь в правдивости полученной информации», — призывают в Киберполиции.
Мошенничество во время войны: схемы, которые действуют сейчас
Поделиться новостью