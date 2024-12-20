Услуга переноса мобильного номера не будет работать 20 декабря — Finance.ua

Услуга переноса мобильного номера не будет работать 20 декабря Сегодня 11:30

Услуга переноса мобильного номера не будет работать 20 декабря

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, 20 декабря на шесть часов приостановит работу системы, отвечающей за услугу переноса номеров между мобильными операторами (услуга MNP — перенос с сохранением номера).

Об этом говорится в сообщении Комиссии от 19 декабря.

«Комиссия временно приостанавливает процессы переноса абонентских номеров с 08:30 20 декабря 2024 года до 16:15 20 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Поставщики электронных коммуникационных услуг в свою очередь обязаны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров и возобновить услугу с 08:30 23 декабря.

Для чего это?

Отмечается, что такое решение принято из-за резкого роста спроса на услугу и необходимости увеличить пропускную способность. Если раньше в систему в среднем поступало 4,5 тыс. запросов, то 16 декабря 2024 года было зафиксировано увеличение их количества до 17,01 тыс.

Украинцы массово переносят номера

В Комиссии добавили, что среднесуточная нагрузка на централизованную базу данных впервые за время существования системы выросла в четыре раза, что привело к замедлению ее работы, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что вызвало замедление в обработке процессов переноса номеров.

Увеличение нагрузки на систему связано с желанием абонентов сменить операторов, объявивших о резком повышении тарифов. По данным Центральной базы данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР), более 10 000 абонентов «Киевстара» и более 2800 абонентов «Vodafone Украина» перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос украинской редакции Forbes

Справка Finance.ua:

В начале декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о повышении платы за услуги в среднем на 25%.

Позже оператор Vodafone предупредил об изменении стоимости ряда своих тарифов предоплаты с 24 декабря этого года: их стоимость вырастет на 70−120 грн.

Інформатор Гроші По материалам:

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