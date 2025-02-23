Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия — Finance.ua

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Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия

Казна и Политика
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Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия
Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия
Главной причиной значительного роста цен в Украине в 2024 г. стало повышение тарифов на электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором стала плохая урожайность.
Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины (декабрь 2024 г.) Министерства экономики.

Влияние войны на инфляцию

Как отметили в министерстве, в целом на протяжении 2024 года ценовая динамика была приемлемой и «ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени ввиду того, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике».
«Поэтому после очередной атаки и разрушений отечественной энергетики военная природа инфляции начала не только доминировать на рынке, но и стимулировать ценовой рост. В итоге инфляционная динамика вышла за пределы цели Национального банка (5%), именно из-за предварительного подорожания электроэнергии (рост расходов)», — считают в Минэкономики.
Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур, говорится в мониторинге.
Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия
В мониторинге также отмечается, что, по предварительным оценкам Минэкономики, в 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6% [±0,5%] (по сравнению с ростом на 5,5% в 2023 году).
Ускорение роста цен в Украине: причины и последствия
Напомним, как сообщили в НБУ, в январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.
Фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года.
По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, предпосылок для повышения цен на продовольствие до сбора нового урожая пока нет.
По материалам:
РБК-Україна
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