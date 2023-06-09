Ущерб от подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсонщины может превысить $10 млрд – ICU — Finance.ua
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Ущерб от подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсонщины может превысить $10 млрд – ICU

Казна и Политика
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Ущерб от подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсонщины может превысить $10 млрд – ICU
Ущерб от подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсонщины может превысить $10 млрд – ICU
Совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциала могут превысить $10 млрд.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил один из основателей инвесткомпании ICU Константин Стеценко.
По словам Стеценко, точно оценить ущерб от разрушений невозможно, ведь экологические катастрофы такого масштаба имеют длительные последствия, которые могут растянуться на десятилетия.
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«Будет много негативных эффектов для природы и экономики, которые мы сейчас даже не представляем», — отметил он.
Соучредитель ICU добавил, что есть огромные прямые убытки, в частности, разрушена ГЭС, повреждены тысячи домов и коммерческих помещений, значительная часть агроземель останется без надлежащего орошения, вред для экологии, вымирание десятков населенных пунктов.
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В то же время есть и масштабные косвенные последствия — замедление развития огромного по площади региона на многие годы.
«Совокупные потери для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциалов могут превысить $10 млрд», — заявил он.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Forbes.ua
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