Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на работу зернового коридора - Минагрополитики — Finance.ua

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на работу зернового коридора - Минагрополитики Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Подрыв Каховской ГЭС российскими захватчиками напрямую не влияет на работу зернового коридора, в том числе на отгрузку продовольствия.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сказал в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

«Если смотреть, влияет ли катастрофа на Каховской ГЭС на зерновой коридор и работу портовых терминалов или отгрузки, то такого прямого влияния нет», — отметил он.

Высоцкий объяснил, что в зерновой инициативе портовая инфраструктура Николаева и Херсона не была задействована. «То есть каких-либо физических препятствий нет, кроме потенциального риска загрязнения», — добавил первый замминистра.

В то же время он отметил, что зерновая инициатива не работает системно, прежде всего из-за блокирования со стороны россии, и те объемы, которые могли быть отгружены в мае и июне из портов, включенных в зерновую инициативу, не отгружаются.

«Российская сторона как участник инспекций очень часто отказывается выполнять инспектирование или согласовывает инспектирование буквально нескольких судов в каком-то рандомном порядке», — сказал Высоцкий, заметив, что сейчас по сравнению с предыдущими периодами работа коридора самая медленная и самая плохая.

Также должностное лицо рассказало о внедрении элементов так называемого «плана Б» в контексте зернового коридора: «Есть принятое решение правительства. В бюджете заложено 20 миллиардов гривен страховых потенциальных выплат для того, чтобы владельцы судов, грузов могли получить страховку от государства, поскольку во время войны получить страховку от международных контрагентов сложно».

Первый замминистра добавил, что вторым элементом «плана Б» является определенный момент безопасности. «Сейчас финализируются документы в части возможности запуска этой страховки. Это элемент этого «плана Б», — резюмировал Высоцкий.

Справка Finance.ua:

Украина, ООН и Турция 18 марта 2023 договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако россияне заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая.

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Укрінформ По материалам:

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