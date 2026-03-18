Ущерб окружающей среде Украины от войны достиг 6,4 трлн грн
российская вооруженная агрессия против Украины стала не только гуманитарным и кризисом безопасности, но и одним из крупнейших экологических бедствий в современной Европе. Война привела к системному и масштабному разрушению природных экосистем, которое во многих случаях носит необратимый характер и все чаще определяется как экоцид.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Украина продолжает фиксировать подобные преступления. По состоянию на 16 марта 2026 года Государственная экологическая инспекция и ее территориальные органы задокументировали 10 885 случаев ущерба окружающей среде.
Какой ущерб уже подсчитали
Общая сумма причиненного окружающей среде ущерба составляет почти 6,4 трлн грн. В частности:
- 1,34 трлн грн — загрязнение почв и засорение земель из-за ракетно-бомбовых ударов;
- 1,15 трлн грн — загрязнение воздуха продуктами горения;
- 120 млрд грн — ущерб водным ресурсам и самовольное их использование;
- 3,8 трлн грн — потери территорий и объектов природно-заповедного фонда.
российская федерация ежедневно продолжает наносить новый экологический ущерб, используя войну как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных угроз.
Фиксация таких случаев важна для дальнейшего привлечения государства-агрессора к ответственности и компенсации причиненного ущерба.
Справка Finance.ua:
- большинство зафиксированных случаев расследуют в рамках уголовных производств по статье 441 Уголовного кодекса Украины или приобщают к уже открытым делам;
- эта статья предусматривает ответственность за экоцид — массовое уничтожение флоры и фауны, отравление воздуха или воды и другие действия, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу.
