Ущерб окружающей среде превысил 2 трлн грн за 500 дней войны: какие регионы пострадали больше всего — Finance.ua
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Ущерб окружающей среде превысил 2 трлн грн за 500 дней войны: какие регионы пострадали больше всего

Казна и Политика
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Ущерб окружающей среде превысил 2 трлн грн за 500 дней войны: какие регионы пострадали больше всего
Ущерб окружающей среде превысил 2 трлн грн за 500 дней войны: какие регионы пострадали больше всего
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину уже зафиксировали около 2,5 тыс. случаев ущерба окружающей среде. Сумма ущерба превышает 2 трлн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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«Уничтоженные заповедники, загрязненные воды, заминированные поля, выжженные леса и огромное количество другого ущерба — все это нам придется восстанавливать после победы. За 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения Украина уже зафиксировала около 2,5 тысячи случаев ущерба окружающей среде более чем на 2 трлн гривен «, — сказано в сообщении.
Больше всего страдают следующие регионы:
  • Донетчина — более 666 млрд гривен;
  • Луганщина — 477 млрд;
  • Харьковщина — более 361 млрд грн ущерба.
«Это не окончательные цифры, потому что специалисты ДЭИ не имеют доступа к оккупированным территориям, поэтому не могут зафиксировать и оценить весь ущерб окружающей среде», — добавили в министерстве.
Инфографика: facebook.com/EnvironmentalofUkraine/
Инфографика: facebook.com/EnvironmentalofUkraine/

Справка Finance.ua:

  • украинская энергетика стала одной из ключевых целей российских атак за 500 дней полномасштабной войны. С 10 октября по 9 марта враг совершал массированные атаки, было зафиксировано 271 попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Утрачено 50% всей энергосистемы;
  • сейчас прямые убытки Украины от российской агрессии составляют примерно 149 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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