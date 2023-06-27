Ущерб жилому фонду Украины от войны превысил $54 миллиарда — Finance.ua

Ущерб жилому фонду Украины от войны превысил $54 миллиарда Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Ущерб жилому фонду Украины от войны превысил $54 миллиарда

В результате полномасштабного вторжения россии повреждено или уничтожено более 8,6% общей площади жилищного фонда Украины. Сумма прямого ущерба составляет более 54 млрд долларов.

Об этом свидетельствует отчет КSE.

«По состоянию на конец мая 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного жилому фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более $54 млрд. Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуре и активам Украины», — сказано в исследовании.

Из общей суммы прямого ущерба жилищному фонду львиная доля — $46,6 млрд — от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным, в общей сложности пострадали 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены.

Более $7 млрд прямого ущерба — следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушены почти 59 тысяч. Также в результате боевых действий пострадали 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.

Инфографика: КSE

Суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов — 87 миллионов м 2 , что составляет 8,6% общей площади жилого фонда Украины.

Наибольшие разрушения получил жилой фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская. В Донецкой области полностью разрушены (степень разрушения — более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской — 6,7 тысячи, в Луганской — более 2,5 тысячи.

В столице за время полномасштабного вторжения были разрушены и повреждены 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.

Инфографика: КSE

Среди городов больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе. К примеру, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

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Данные об убытках жилого фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 года и не учитывают прямые потери, нанесенные подрывом Каховской ГЭС, в результате которого пострадало 48 населенных пунктов.

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