Ущерб жилому фонду Украины от войны превысил $54 миллиарда — Finance.ua

Ущерб жилому фонду Украины от войны превысил $54 миллиарда
В результате полномасштабного вторжения россии повреждено или уничтожено более 8,6% общей площади жилищного фонда Украины. Сумма прямого ущерба составляет более 54 млрд долларов.
Об этом свидетельствует отчет КSE.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«По состоянию на конец мая 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного жилому фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более $54 млрд. Это более трети от общего прямого ущерба инфраструктуре и активам Украины», — сказано в исследовании.
Из общей суммы прямого ущерба жилищному фонду львиная доля — $46,6 млрд — от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным, в общей сложности пострадали 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены.
Более $7 млрд прямого ущерба — следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушены почти 59 тысяч. Также в результате боевых действий пострадали 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.
Суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов — 87 миллионов м2, что составляет 8,6% общей площади жилого фонда Украины.
Читайте также
Наибольшие разрушения получил жилой фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская. В Донецкой области полностью разрушены (степень разрушения — более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской — 6,7 тысячи, в Луганской — более 2,5 тысячи.
В столице за время полномасштабного вторжения были разрушены и повреждены 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.
Среди городов больше всего разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе. К примеру, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.
Читайте также
Данные об убытках жилого фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 года и не учитывают прямые потери, нанесенные подрывом Каховской ГЭС, в результате которого пострадало 48 населенных пунктов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью