Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн

Казна и Политика
11
Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн
Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн
Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн или $191,3 млн.
Расчет ущерба инфраструктуре Бучи производился KSE Institute. Оценка потерь осуществляется на основе данных из-за оцифровки высокоточных снимков из дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli.
На сегодняшний день это самые точные данные оценки убытков города.
Из 5,08 млрд грн общей суммы ущерба инфраструктуры почти половину составляет, ущерб нанесенный жилому фонду — 2,4 млрд грн, из которых из-за разрушения многоквартирных домов — 1,6 млрд грн и почти 679 млн грн — частных домов. Всего в Буче разрушен и поврежден 861 частный дом, 122 многоквартирных дома, 875 хозяйственных построек, 149 таунхаусов, 202 гаража и 35 теплиц. Общая площадь пострадавших жилых домов — более 1 млн м2.
Читайте также
Ущерб, нанесенный социальной инфраструктуре города, составляет более 2 млрд грн. Из-за войны в Буче разрушены и повреждены, в частности, 26 образовательных учреждений, 20 гостиниц и заведений рекреации, 5 культурных и религиозных заведений, 3 офиса и конференц-центры и 1 спортивное заведение. Наибольшая сумма ущерба среди всех поврежденных и разрушенных объектов социальной инфраструктуры нанесена коммерческим объектам — 1,8 млрд грн и объектам сферы образования — на 152,4 млн грн.
Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн грн. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности — 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и 5 складов.
Еще на 487,9 млн грн ущерба нанесено Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.
Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.