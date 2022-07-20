Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн — Finance.ua

Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн Сегодня 09:11 — Казна и Политика

Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн

Ущерб, нанесенный инфраструктуре города Буча во время войны, оценивается более чем в 5,2 млрд грн или $191,3 млн.

Vkursi Zemli. Расчет ущерба инфраструктуре Бучи производился KSE Institute. Оценка потерь осуществляется на основе данных из-за оцифровки высокоточных снимков из дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua , инициированного SmartFarming

На сегодняшний день это самые точные данные оценки убытков города.

Из 5,08 млрд грн общей суммы ущерба инфраструктуры почти половину составляет, ущерб нанесенный жилому фонду — 2,4 млрд грн, из которых из-за разрушения многоквартирных домов — 1,6 млрд грн и почти 679 млн грн — частных домов. Всего в Буче разрушен и поврежден 861 частный дом, 122 многоквартирных дома, 875 хозяйственных построек, 149 таунхаусов, 202 гаража и 35 теплиц. Общая площадь пострадавших жилых домов — более 1 млн м2.

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Ущерб, нанесенный социальной инфраструктуре города, составляет более 2 млрд грн. Из-за войны в Буче разрушены и повреждены, в частности, 26 образовательных учреждений, 20 гостиниц и заведений рекреации, 5 культурных и религиозных заведений, 3 офиса и конференц-центры и 1 спортивное заведение. Наибольшая сумма ущерба среди всех поврежденных и разрушенных объектов социальной инфраструктуры нанесена коммерческим объектам — 1,8 млрд грн и объектам сферы образования — на 152,4 млн грн.

Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры в Буче город потерял более 290 млн грн. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности — 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и 5 складов.

Еще на 487,9 млн грн ущерба нанесено Буче в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

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