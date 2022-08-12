Ущерб на 300 млн грн. Часть сжиженного газа Укрнафты передали АРМА — ГБР
Суд арестовал часть сжиженного газа, не реализованного ПАО Укрнафта, и передал его в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
«Решение принято по материалам уголовного производства ГБР по противоправной реализации сжиженного газа ПАО Укрнафта в течение апреля-мая 2022 года», — говорится в сообщении Бюро.
По данным Госбюро, во время военного положения в апреле текущего года Укрнафта подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа.
«На заседании аукционного комитета была согласована биржа, предложенная ПАО Укрнафта, у которой не было лицензии на ведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках. Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически вдвое ниже рыночной», — говорится в сообщении ГБР.
Как уточняют в ГБР, сумма причиненного предприятию ущерба, в котором есть значительная государственная доля, может составить более 300 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (использование должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия) продолжается.
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