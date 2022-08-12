В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов — Finance.ua
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В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов

Казна и Политика
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В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов
В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов
Прокуратура передала в АРМА технику и транспортные средства российского предприятия более чем на 30 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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«Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление АРМА 18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей, которые были изъяты у предприятия-резидента рф в рамках досудебного расследования», — сказано в сообщении.
По местонахождению предприятия проведены обыски, в ходе которых изъято 11 грузовиков марки «MAN», 5 тягачей, 2 фуры и 12 легковых автомобилей на общую сумму более 30 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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