В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов — Finance.ua

В АРМА передали технику российского предприятия на 30 миллионов
Прокуратура передала в АРМА технику и транспортные средства российского предприятия более чем на 30 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление АРМА 18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей, которые были изъяты у предприятия-резидента рф в рамках досудебного расследования», — сказано в сообщении.
По местонахождению предприятия проведены обыски, в ходе которых изъято 11 грузовиков марки «MAN», 5 тягачей, 2 фуры и 12 легковых автомобилей на общую сумму более 30 млн грн.
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