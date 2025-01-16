Ущерб на 224 миллиона: АРМА разыскало активы по делу о коррупции в лесной отрасли — Finance.ua
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Ущерб на 224 миллиона: АРМА разыскало активы по делу о коррупции в лесной отрасли

Криминал
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы фигурантов уголовного производства о коррупции в лесной отрасли, которые причинили государству ущерб на 224 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Главного следственного управления Национальной полиции Украины разыскало значительные активы в уголовном производстве. По данным следствия, должностные лица государственного предприятия в сфере лесной отрасли в сговоре с должностными лицами Полесского лесного офиса и предприятий-экспортеров организовали схему существенного занижения стоимости древесины при экспорте», — говорится в сообщении.
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В период 2023—2024 годов участники схемы экспортировали древесину через подконтрольную чиновникам фирму более 90 нерезидентам ниже рыночных цен. Сумма такого занижения составила 224 млн грн.
Специалисты АРМА в сотрудничестве с департаментом безопасности ГП «Леса Украины» по результатам проведенных мероприятий разыскали 45 земельных участков, 64 ед. автомобильного транспорта и 40,4 тыс. кубометров древесины.
Информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста и передачи в управление Нацагентства.
Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы более чем на 3 млрд грн у фигурантов уголовного производства по присвоению бюджетных средств во время выполнения строительных работ.
По материалам:
Укрінформ
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