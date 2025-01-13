АРМА разыскала активы на ₴3 миллиарда по делу о хищении бюджетных средств на строительстве — Finance.ua

АРМА разыскала активы на ₴3 миллиарда по делу о хищении бюджетных средств на строительстве
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило активы на более чем ₴3 миллиарда у фигурантов уголовного производства по присвоению бюджетных средств при выполнении строительных работ.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Так, сотрудники АРМА разыскали средства на банковских счетах в разных валютах на сумму более 2,8 миллиарда долларов, ценные бумаги стоимостью более 50 миллионов долларов, взносы в уставные капиталы компаний на сумму около 5 миллионов.
Также было обнаружено более 100 единиц автомобильного транспорта, более 280 единиц строительной и специальной техники и несколько объектов жилой и нежилой недвижимости.
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По словам заместителя главы Нацагентства Павла Великоречанина, объем выявленных активов свидетельствует о масштабе преступной схемы по хищению бюджетных средств.
Вся информация о выявленных активах передана в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и передачи активов в управление АРМА.
Как сообщалось, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) в 2024 году получило почти ₴13 миллиардов от управления арестованными активами.
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