USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей

Личные финансы
22
USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей
USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» втрое увеличила грантовую поддержку для украинских перерабатывающих предприятий — до $11 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.
Финансирование будет предоставлено в рамках гранта по поддержке перерабатывающих предприятий, реализуемого Программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в партнерстве с Министерством экономики Украины.
Учитывая большое количество заявок и значительный интерес со стороны предприятий перерабатывающей отрасли, было принято решение увеличить сумму грантового финансирования.
Общий объем финансирования грантовой программы для поддержки инновационной трансформации и развития украинских предприятий будет составлять $11 млн, а в рамках программы будет предоставлено около 75 грантов (ранее планировалось около 25 грантов).
Читайте также
«Развитие украинских производителей и привлечение инвестиций в реальный сектор — приоритет Министерства экономики. Наша стратегия — переработка и развитие высокотехнологичных отраслей. Должны увеличить долю переработки в структуре ВВП с нынешних 10% до как минимум 20%, ведь нет примеров успешных сырьевых государств. Сырьевая экономика — часто наоборот синоним бедности», — говорит Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.
Что это даст? В частности, гранты будут поддерживать бизнес в деятельности, способствующей производству инновационных продуктов, модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест, повышению эффективности использования других ресурсов, импортозамещению на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция, локализации производства товаров, необходимых для восстановления.
С деталями можно ознакомиться по ссылке.
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» поддерживает украинский бизнес с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.