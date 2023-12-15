USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей — Finance.ua

USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей Сегодня 15:43 — Личные финансы

USAID выделяет 11 миллионов долларов грантов для украинских предпринимателей

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» втрое увеличила грантовую поддержку для украинских перерабатывающих предприятий — до $11 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Финансирование будет предоставлено в рамках гранта по поддержке перерабатывающих предприятий, реализуемого Программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в партнерстве с Министерством экономики Украины.

Учитывая большое количество заявок и значительный интерес со стороны предприятий перерабатывающей отрасли, было принято решение увеличить сумму грантового финансирования.

Общий объем финансирования грантовой программы для поддержки инновационной трансформации и развития украинских предприятий будет составлять $11 млн, а в рамках программы будет предоставлено около 75 грантов (ранее планировалось около 25 грантов).

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«Развитие украинских производителей и привлечение инвестиций в реальный сектор — приоритет Министерства экономики. Наша стратегия — переработка и развитие высокотехнологичных отраслей. Должны увеличить долю переработки в структуре ВВП с нынешних 10% до как минимум 20%, ведь нет примеров успешных сырьевых государств. Сырьевая экономика — часто наоборот синоним бедности», — говорит Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Что это даст? В частности, гранты будут поддерживать бизнес в деятельности, способствующей производству инновационных продуктов, модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест, повышению эффективности использования других ресурсов, импортозамещению на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция, локализации производства товаров, необходимых для восстановления.

С деталями можно ознакомиться по ссылке

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» поддерживает украинский бизнес с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.

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