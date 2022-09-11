Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен Сегодня 04:24 — Личные финансы

Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен

В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют, что в 2022 году урожай гречки может составить 140 тысяч тонн.

Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона.

«Уже собрано и обмолочено 8% — 12,6 тыс. т. В целом ожидаем, что может быть собрано 140 тыс. т гречки», — заявил он.

По словам Высоцкого, в 2022 году аграрии увеличили площади посевов гречки в 1,5 раза.

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Он добавил, что к концу сентября урожай гречки будет собран и уже с октября она станет доступна украинским потребителям.

Высоцкий отметил, что в министерстве ожидают снижения цен на гречку с конца октября.

«Внутреннее производство будет с запасом достаточным для того, чтобы обеспечить украинцев гречкой на весь год. Даже для того, чтобы сформировать необходимый переходный резерв», — сказал первый замминистра.

Согласно данным Минагрополитики, внутреннее потребление гречихи в Украине составляет 110 тыс. т ежегодно.

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Укрінформ По материалам:

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