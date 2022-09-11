Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен — Finance.ua
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Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен

Личные финансы
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Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен
Урожая гречки хватит на весь год — в Минагрополитики прогнозируют снижение цен
В Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозируют, что в 2022 году урожай гречки может составить 140 тысяч тонн.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона.
«Уже собрано и обмолочено 8% — 12,6 тыс. т. В целом ожидаем, что может быть собрано 140 тыс. т гречки», — заявил он.
По словам Высоцкого, в 2022 году аграрии увеличили площади посевов гречки в 1,5 раза.
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Он добавил, что к концу сентября урожай гречки будет собран и уже с октября она станет доступна украинским потребителям.
Высоцкий отметил, что в министерстве ожидают снижения цен на гречку с конца октября.
«Внутреннее производство будет с запасом достаточным для того, чтобы обеспечить украинцев гречкой на весь год. Даже для того, чтобы сформировать необходимый переходный резерв», — сказал первый замминистра.
Согласно данным Минагрополитики, внутреннее потребление гречихи в Украине составляет 110 тыс. т ежегодно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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