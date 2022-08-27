Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на гречку в Украине — Finance.ua
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Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на гречку в Украине

Личные финансы
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За период полномасштабной войны гречка подорожала на 50%. Это произошло из-за того, что ранее Украина импортировала значительную часть крупы из россии и беларуси.
Сейчас украинские фермеры исправили ситуацию и посеяли на наших полях почти вдвое больше гречки, чем в прошлом году. Повлияет ли это на ценообразование и сколько будет стоить гречка, говорится в сюжете «Сніданку з 1+1».
«Приблизительно Украина каждый год съедала до 24 февраля 113-114 тысяч тонн гречневой крупы. Мы производили 90-95 тысяч тонн, а остальное брали по импорту у Беларуси и России», — объясняет экономист Олег Пендзин.
Чтобы уменьшить дефицит крупы, правительство призвало фермеров посеять на украинских полях почти вдвое больше гречки, чем в прошлом году. С семенами нам помогла Канада. В Минагрополитики уверены, что это поможет снизить цену на крупу. Однако экономист не согласен с такими ожиданиями.
«Производитель не будет продавать ниже себестоимости. У нас с вами цена на нефтепродукты выросла почти на 70-80%. Ведь в цене каждой тонны гречки есть цена того дизеля, который используется для ее уборки», — говорит Пендзин.
По материалам:
УНІАН
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