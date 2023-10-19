Уровень платежеспособности банков достиг исторического максимума — Finance.ua

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Уровень платежеспособности банков достиг исторического максимума

Фондовый рынок
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Уровень платежеспособности банков достиг исторического максимума
Уровень платежеспособности банков достиг исторического максимума
По состоянию на 1 сентября все платежеспособные банки выполняли норматив адекватности регулятивного капитала, который отвечает за уровень платежеспособности.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По данным НБУ, на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала (H2), который определяет уровень платежеспособности банков, достиг очередного исторического максимума — 24,94% (при минимуме 10%).
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Например, к концу первой половины 2023 года норматив адекватности капитала банковской системы в Польше составил 21,4%, в Венгрии — 18,5%.
По словам Гетманцева, рекордный норматив H2 в Украине является обратной стороной такой же рекордной доходности банков, которая была обеспечена преимущественно за счет операций с государственными ценными бумагами.
Такая «бизнес-модель» вместе с профессиональным регулированием со стороны НБУ выполнила свою миссию, которая заключалась в обеспечении платежеспособности банковской системы, несмотря на полномасштабную войну.
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«Банки сейчас по всем экономическим нормативам чувствуют себя лучше, чем накануне войны. И это хорошо, потому что устойчивая и здоровая банковская система является основой макрофинансовой стабильности. В очередной раз отмечу, что вопрос о дополнительном налогообложении банков был поднят нашим комитетом и НБУ только после того, как эти тенденции окончательно закрепились», — добавляет Гетманцев.
Кроме того, из списка «нарушителей» норматива H2 выбыл Укрэксимбанк, показатель которого на 1 сентября равнялся 10,05%. По словам Гетманцева, это положительная тенденция, заслуживающая на то чтобы быть отмеченной.

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По материалам:
Мета
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