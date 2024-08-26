Уровень долга США и ЕС является «бомбой замедленного действия» — министр финансов Швейцарии
Уровень долга в Соединенных Штатах и Европе представляет риск для международной финансовой стабильности и для Швейцарии.
Об этом заявила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер в интервью швейцарскому ежедневному изданию Blick, передает Reuters.
В интервью Келлер-Суттер высоко оценила «дисциплинированные» финансы Швейцарии, которые, по ее словам, позволили стране справиться с экономическими вызовами из-за пандемии COVID-19 и вторжения россии в Украину.
«В противоположность этому, другие страны настолько задолжали, что вряд ли способны действовать дальше. Посмотрите на Америку. Это бомба замедленного действия. Миникрах на фондовых рынках в начале августа был предупреждающим выстрелом.
Это было выражением ужаса инвесторов перед рецессией. Уровень долга в США и Европе является риском для международной финансовой устойчивости и риском для Швейцарии", — добавила она.
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