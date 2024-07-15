Управление дронами, тиры: правительство выделяет 1,65 млрд на оборудование «Защиты Украины» — Finance.ua
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Управление дронами, тиры: правительство выделяет 1,65 млрд на оборудование «Защиты Украины»

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Управление дронами, тиры: правительство выделяет 1,65 млрд на оборудование «Защиты Украины»
Управление дронами, тиры: правительство выделяет 1,65 млрд на оборудование «Защиты Украины»
Правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса «Защита Украины».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
«В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5−10 школ или на общину. Качественно обустроенный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению», — сообщил Федоров.
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Для центров через Prozorro Market закупят современную технику, в частности:
  • интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;
  • симуляции управления дронами, состоящие из дрона, интерактивных очков, пульта и другого оборудования;
  • обучающие тиры и макеты;
  • аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты.
«Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где немаловажную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего», — рассказал Федоров.
Он напомнил, что Минцифры сейчас комплексно обновляет подход к преподаванию Защиты Украины в 10−11 классах, раньше это была Защита Отечества, Допризывная подготовка.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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