Уплата налогов: что нужно успеть до 20 января — Finance.ua

Уплата налогов: что нужно успеть до 20 января Сегодня 17:01 — Личные финансы

Уплата налогов: что нужно успеть до 20 января

20 января — последний день, когда предприниматели должны уплатить налоги и взносы за январь 2025 года, а также позаботиться о едином социальном взносе за IV квартал 2024 года.

Об этом напоминает 24 Канал.

Несвоевременная уплата налогов может привести к штрафным санкциям. Для предпринимателей, желающих сохранить свой страховой стаж, добровольная уплата ЕСВ остается актуальным решением.

Единый налог за январь 2025 года:

ФЛП 1-й группы: 302,80 гривен;

ФЛП 2-й группы: 1600 гривен.

Военный сбор за январь:

ФЛП 1-й и 2-й группы: 800 гривен.

От уплаты единого налога и военного сбора освобождены предприниматели, мобилизованные в Вооруженные силы Украины. А также зарегистрированные на территориях ведения боевых действий.

ЕСВ за IV квартал 2024 года:

сумма к оплате: 5280 гривен.

Хотя уплата ЕСВ за IV квартал все еще добровольная, предпринимателям следует помнить, что без этого взноса страховой стаж не начисляется. Это может повлиять на расчет будущей пенсии.

Напомним, NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФЛП — зарплатный проект. Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизированный.

Телеканал 24 По материалам:

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