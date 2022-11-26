Уоррен Баффет увеличил долю в пяти крупных японских компаниях — Finance.ua
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Уоррен Баффет увеличил долю в пяти крупных японских компаниях

Фондовый рынок
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Уоррен Баффет увеличил долю в пяти крупных японских компаниях
Уоррен Баффет увеличил долю в пяти крупных японских компаниях
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета увеличил долю в пяти крупных японских торговых компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные в министерство финансов Японии.
Холдинг Баффета увеличил доли не менее чем на 1% — до более чем 6% в каждой компании. Такие действия соответствуют заявлению Berkshire Hathaway в 2020 году о том, что инвестиции в японские торговые дома рассчитаны на долгосрочную перспективу и доли могут вырасти до 9,9%.
Доли конгломерата Berkshire Hathaway увеличились у Mitsubishi с 5,04% до 6,59%, у Mitsui & Co — с 5,03% до 6,62%, у Itochu — с 5,02% до 6,21%, в Marubeni — с 5,06% до 6,75%, у Sumitomo — с 5,04% до 6,57%, отметило агентство.
Такаши Хироки, главный стратег Monex, сказал, что он не удивлен тем, что Berkshire купила больше акций.
«Рост цен на акции торговых компаний связан с высокими ценами на сырьевые товары, но в их бизнесе есть намного больше, чем это, — сказал он. — Их доходы хорошие, а прибыли акционеров высоки».
Ранее сообщалось, что Berkshire Hathaway за три месяца инвестировал в тайваньскую полупроводниковую компанию TSMС более $4 млрд.
По данным портала GuruFocus, наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимал IT-сектор (45,16%), далее следуют финансы (24,01%), энергетика (12,05%), потребительские товары (12%), коммуникационные. услуги (3,7%) и здравоохранение (1,4%). Во втором квартале энергетический сектор занимал четвёртое место в портфеле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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