Уолл-стрит сообщает о первых признаках возможного оживления рынка капитала — Bloomberg

Bank of America Corp., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. превзошли ожидания аналитиков относительно доходов от андерайтинга акций во ІІ квартале, причем все, кроме Citigroup, заработали больше, чем годом ранее. Крупнейшие банки — опять же за исключением Citigroup — также превзошли прогнозы по андерайтингу долговых обязательств.

«Чувствуется, что дела обстоят лучше, и признаки обнадеживающие», — сказала финансовый директор Morgan Stanley Шэрон Ешайя. По ее словам, объем портфеля растет, и «это настраивает нас на лучший 2024 год».

«Еще немного рано говорить о тенденции на основе последних результатов, но мы увидим», — заявил финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум. По его словам, крупнейший американский банк увидел «обнадеживающие признаки активности на рынках капитала», но в сфере слияний и поглощений «все еще существуют определенные препятствия».

Активность в сфере слияний и поглощений остается медленной, а доходы от консультационных услуг Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup упали на 24% против ІІ квартала 2022 года, когда доходы уже упали на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Goldman Sachs Group Inc. должен сообщить о своих доходах за ІІ квартал. Аналитики ожидают, что доход фирмы от андерайтинга акций удвоится по сравнению с предыдущим годом до $292 млн, тогда как доход от андерайтинга долговых обязательств может снизиться на 2% до $446 млн. Доходы от консультирования сделок по слиянию и поглощению, между тем, сократятся на 35%.

