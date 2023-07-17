Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти вторую неделю подряд — Finance.ua
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Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже продолжают расти вторую неделю подряд

Фондовый рынок
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Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании МХП (Киев) на Лондонской фондовой бирже с 10 по 14 июля повысились на 0,5%, или на 0,02 доллара, до 3,75 доллара за акцию после того, как оставались неизменными на прошлой неделе.
Об этом говорится в информации компании на сайте биржи.
Согласно ей, 10 июля акции компании котировались на уровне 3,73 доллара/акция, 11 июля котировки повысились до 3,75 доллара/акция, 12−14 июля котировки остались на уровне до 3,75 доллара/акция.
Сделки совершались в течение всей недели.
С начала года котировки акций компании повысились на 0,3% (по сравнению с уровнем котировок 3 января — 3,74 доллара/акция).
Как сообщали Українські Новини, котировки акций МХП с 3 по 7 июля снова сохранились на уровне 3,75 доллара за акцию после того, как оставались неизменными на прошлой неделе.
За 2022 год котировки акций МХП упали на 44,2%, или на 2,97 доллара за акцию, до 3,75 доллара за акцию.
2 февраля 2021 года компания «Мироновский хлебопродукт» официально сменила юридическое название на МХП.
МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, возделывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба».
Основателем компании является Юрий Косюк.
Акции МХП котируются в форме глобальных депозитарных расписок на бирже с 2008 года.
По материалам:
Українські Новини
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