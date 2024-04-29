Уникальное соглашение: Украина и ОАЭ подписали исторический документ — Finance.ua

Уникальное соглашение: Украина и ОАЭ подписали исторический документ Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Уникальное соглашение: Украина и ОАЭ подписали исторический документ, www.me.gov.ua

Украина и ОАЭ заключили экономическое соглашение, направленное на рост двусторонней торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди подписали Совместное заявление о завершении переговоров о Соглашении о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте также ВР ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой

По результатам переговоров Сторонам удалось достичь договоренностей по значительной либерализации доступа как к рынкам товаров, так и к рынкам услуг; заложить фундамент для углубления сотрудничества в торговой, инвестиционной, экономической, цифровой и других сферах.

Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только Объединенные Арабские Эмираты, но и регионы Залива. То есть, это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок. Ибо Эмираты — это торговый, экономический, финансовый хаб. Эмираты занимают первые ступени с точки зрения логистики торговли. Второе — это не классическое соглашение ЗСТ, оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее. Поэтому окончание переговоров по Соглашению — историческое событие в наших двусторонних отношениях", — объяснила Свириденко.

Читайте также Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Соглашение будет способствовать улучшению условий торговли между Украиной и ОАЭ, росту объемов товаров и услуг путем снижения тарифных барьеров и стимулирования инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Анализ краткосрочного действия указывает, что сделка может способствовать сохранению положительного сальдо торговли продуктами. В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%.

Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве масла. Рост экспорта металлов и растительного масла — ожидаемый результат сделки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.