Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб от гибели животных в Херсонской области оценивается в 883 млн гривен — Finance.ua
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Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб от гибели животных в Херсонской области оценивается в 883 млн гривен

Казна и Политика
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Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб от гибели животных в Херсонской области оценивается в 883 млн гривен
Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб от гибели животных в Херсонской области оценивается в 883 млн гривен, Фото: Сергій Коровайний
В результате уничтожения Каховской ГЭС и разрушения дамбы возможна массовая гибель диких животных, поскольку россияне совершили преступление именно в сезон размножения.
Об этом сообщает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
По ориентировочным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, из-за подрыва Каховской плотины возможная гибель диких животных уже оценивается более чем в 883 млн гривен.
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«Во время войны дикие животные страдают не меньше людей. Те, кому удалось спастись во время бедствия, остаются без дома. россияне совершили преступление в сезон массового размножения», — написал он
По его словам, от разлива водохранилища могли пострадать лошади, лани, олени, дикие кабаны, косули, ондатры, бобры, лисы, зайцы и пернатые, а выжившие животные вынуждены искать новое место и приспосабливаться к новым условиям.
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Он подчеркнул, что цифра ущерба не окончательная и подсчеты продолжаются. На примере российской войны в Украине мир должен раз и навсегда понять, что такое россия. Захватчики приходят не для того, чтобы установить свои правила. Они приходят разрушать и убивать все живое без исключений.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Діло
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