Уместно ли сейчас обменивать гривны на доллары и евро — мнение экономиста Сегодня 16:03 — Валюта

Уместно ли сейчас обменивать гривны на доллары и евро — мнение экономиста

Если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, то не будет причин для Нацбанка отходить от режима управляемой гибкости. Этот режим предусматривает плавную девальвацию гривны под контролем НБУ.

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в интервью DOU

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«Мы сейчас наблюдаем, как укрепляется евро по отношению к доллару США, видим это и в Украине. Это можно объяснить тем, что экономика Евросоюза постепенно восстанавливается и уже почти избавилась от энергетической зависимости от россии. Но если в США таки начнется экономический кризис (или случится другой) (глобальный катаклизм), то доллар подорожает, хоть это и звучит контринтуитивно.

Он отметил, что по отношению к гривне важно помнить, что Нацбанк в рамках своей монетарной политики заинтересован, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность должна перекрывать годовую девальвацию гривны, и купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку.

«Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы „заначки на форс-мажор“. Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и тому подобное», — подытожил Гайдай.

Напомним, экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.

Хеджирование валютных рисков не следует проводить на эмоциях. Банкиры не советуют покупать валюту по максимальной цене, «когда есть ажиотажный скачок».

Dou По материалам:

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