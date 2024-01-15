Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины — Finance.ua

Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины
Украина инициировала создание Международной рабочей группы по наработке механизма вывода российских войск с украинских территорий.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск», — сказал министр.
По словам Умерова, украинская формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.
Во время форума в Давосе Умеров представил 6-й пункт формулы мира: «Вывод российских войск с территории Украины».
«Сказал, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий», — пояснил он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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