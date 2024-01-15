Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины — Finance.ua

Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины

Украина инициировала создание Международной рабочей группы по наработке механизма вывода российских войск с украинских территорий.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск», — сказал министр.

Читайте также Глава оборонного комитета Рады объяснил падение объемов военной помощи Украине

По словам Умерова, украинская формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.

Во время форума в Давосе Умеров представил 6-й пункт формулы мира: «Вывод российских войск с территории Украины».

«Сказал, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий», — пояснил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.