Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины — Finance.ua
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Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины

Казна и Политика
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Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины
Умеров предложил создать международную группу по выводу армии рф из Украины
Украина инициировала создание Международной рабочей группы по наработке механизма вывода российских войск с украинских территорий.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск», — сказал министр.
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По словам Умерова, украинская формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.
Во время форума в Давосе Умеров представил 6-й пункт формулы мира: «Вывод российских войск с территории Украины».
«Сказал, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий», — пояснил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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